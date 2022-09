Müllsammeln am Rhein

Zum Artikel „Saubermachen am Rhein“ vom 29. August:

Obwohl ich mich über die Meldung „Saubermachen am Rhein“ freue, ist die Freude getrübt durch die Bezeichnung der Aktion im weiteren Text als „RhineCleanUp“ (warum nicht „Rhin“, da er ja auch an Frankreich grenzt?). Es ist ja nicht so, dass ich nicht Englisch kann, aber ich kann auch immer noch Deutsch und hätte nichts dagegen, wenn es dabei bleibt, dass zum Beispiel Wagners „Rheingold“ auch in Zukunft Rheingold und nicht „Rhinegold“ heißt.

Gibt es irgend eine vernünftige Erklärung dafür, dass das Abfallsammeln am Rhein ein „RhineCleanUp“ sein muss? Auch jüngere Menschen, die ja wohl angesprochen werden sollen, können inzwischen fast durchweg beide Sprachen und würden sicher gerne beim Müllsammeln am Rheinufer helfen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3TuvoGP