Mögliche Züge überlegen

Zum Thema Sparmaßnahmen:

Am 8. Dezember 2021 sind im Plenarsaal des Bundestags der Bundeskanzler, die Bundesministerinnen und Bundesminister auf die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland vereidigt worden. Im Artikel 56 heißt es: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe (mit oder ohne religiöse Beteuerung)“.

Die Verifizierung dieses Textes sollte verbindlich sein, um von den Bürgerinnen und Bürgern Schäden und Nachteile fernzuhalten. Die Realität dagegen spricht einen anderen Text. Auf Kosten der Bevölkerung fordert man von ihnen Verständnis (kostenlos) für Mehrausgaben in allen Bereichen ihres Lebens. Steuergelder, die der Fiskus durch Arbeit der Bürger, Betriebe und so weiter erhalten hat, werden durch unsinnige Ausgaben an Dritte verschleudert.

Gebetsmühlenartig versucht man, den Bürgerinnen und Bürgern, die Notwendigkeit dieser Ausgaben und Sparmaßnahmen zu erklären. Einige, die dies vorgeschlagen haben, klammern sich aus den Maßnahmen nach dem Motto „Wasser predigen und Wein trinken“ (Heinrich Heine satirische Verse aus dem Wintermärchen) aus. Ein vasallenhafter Gehorsam zu anderen Staaten ist abzulehnen, wenn es um die Belange und das Wohlergehen der Bevölkerung der Bundesrepublik geht.

Jeder Spieler/in, zum Beispiel beim Schach, spielt die Möglichkeiten seiner/ihrer Züge durch, um das Spiel im Vorfeld zu koordinieren. Der Situation, die jetzt erlebt wird, hätten genaue Überlegungen gutgetan, um sich der Auswirkungen dieser Maßnahmen, bezogen auf die Zukunft der Bevölkerung, klar zu werden. Es ist ungut, nach dem laissez-faire-Prinzip (Jean-Jacque Rousseau) zu handeln. Viele Bürgerinnen und Bürger haben bereits Schwierigkeiten, ihren Verbindlichkeiten nachzukommen. Sie haben Angst, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommen wird. Hier sollte man Artikel 1 Abs. 1 des GG lesen und nachdenken, wie ihnen geholfen werden kann, ohne, dass ihre Würde verloren geht. Artikel 1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“