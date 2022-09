Mode, die bald vergeht

Zum Artikel „Verlag zieht ,Winnetou’-Kinderbücher zurück“ vom 23. August:

Fast alle meine Klassenkameraden haben in der Berliner Nachkriegszeit nicht nur „Winnetou“, sondern auch alle anderen Bände Karl Mays, die den Krieg überstanden hatten, geradezu verschlungen. Keiner von uns hat davon einen Schaden genommen oder ein negatives Bild von den „Rothäuten“ bekommen. Ganz im Gegenteil – und wie begeistert müssen die Eltern des Berliner Architekten Winnetou Kampmann von Karl Mays Büchern gewesen sein, dass sie ihrem Sohn 1927 den Namen dieses Apachen-Häuptlings gaben!

Körperlich übel

Aber es ist tatsächlich so, wie es Herr Elsässer kürzlich beschrieb: Eine kleine Gruppe fanatischer Besserwisser will uns vorschreiben, was man nicht mehr sagen darf. Dabei ist Besserwisser ebenso wie Zeitungsleser ein generisches Maskulinum und bezieht sich nach den Regeln der deutschen Sprache nicht nur auf männliche, sondern auch auf weibliche Personen.

Mir geht es ähnlich wie dem Sänger Heinz Rudolf Kunze, der kürzlich sagte: „Wenn ich gegenderte Sprache höre oder lese, wird mir körperlich übel.“ Wollen wir hoffen, dass dies wie eine Seuche oder Mode bald wieder vergeht!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3R35OHs