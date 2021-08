Zum Artikel „Autohaus-Warnstreik mit Folgen“ vom 15. Juli:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eins vorweg: Ich respektiere die Arbeit der Gewerkschaften und die Rechtmäßigkeit von Warnstreiks. ABER: In einer Zeit in der Betriebe pandemiebedingt starke Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, und für ihre Existenz des Betriebes starke Eigenleistung erbringen, ist eine Stilllegung des Autohauses für mehrere Stunden eine starke Belastung.

Die Streikenden – zum Teil aus anderen Betrieben – sagen: „So soll es ja auch sein“ und verkennen dabei, dass der bestreikte Betrieb über die Corona Zeit niemanden entlassen hat, Weihnachts-und Urlaubsgeld gezahlt hat, und den Betrieb aufrechterhalten hat, obwohl die Corona-Vorschriften und Einschränkungen sehr einschneidend waren.

Somit war der Streik in dem Autohaus sicher rechtmäßig – aber war er auch verhältnismäßig? Die Firma Kohlhoff, Mitglied der Tarifgemeinschaft (auch keine Selbstverständlichkeit) stellt sich einer sozialen Verantwortung. Die Gewerkschaft hat mit der Auswahl eines inhabergeführten Betriebes noch während der Verhandlungen einen Betrieb gewählt, welcher den Ausfall sofort merkt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Allgemeine Probleme

Dass ein Inhaber eines Autohauses angesichts allgemeiner Probleme in der Kfz-Branche (Absatzeinbruch im Verkauf, Lieferprobleme wegen Halbleiter-Engpass, weniger Werkstattauslastung durch weniger Fahrzeugnutzung) und somit insgesamt sinkender Erträge ein „Hilfe“-Zeichen setzt, kann ich persönlich verstehen. Es gibt genug Autohäuser in der Region, die einen anderen Schritt gegangen sind. Betriebe, die nicht mehr inhabergeführt oder gar nicht mehr am Markt sind.

Vielleicht hilft es bei Kohlhoff, dass die Parteien nochmals miteinander reden – dies war noch nie verkehrt, um die gegenseitigen Sorgen und Probleme besser zu verstehen. Denn logischerweise hat auch ein Arbeitnehmer Sorgen, wenn sein Urlaubsgeld später eingeht als erwartet.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3eYxBrl