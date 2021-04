Mit Würde nichts zu tun

Zum Leserbrief vom 20. April zum Thema Privilegien für Geimpfte:

Der Argumentation von Herrn Rolf Menz kann ich nicht folgen. Natürlich gibt es unabhängig von Artikel 1 unseres Grundgesetzes verschiedene Privilegien für Bundesbürger, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wir alle haben zwar die gleichen Rechte, aber um bestimmte Tätigkeiten auszuüben, muss ich nachweisen, dass von mir keine Gefahr für andere ausgeht, was nach heutiger Kenntnis der Corona-Pandemie auch für Personen mit vollem Impfschutz zutrifft. Niemand wird gezwungen, den Führerschein zu machen, aber wenn man einen Pkw selbst steuern will, braucht man dafür außer einem festgelegten Alter auch einen gültigen Führerschein. Gleiches gilt für den Privatpilotenschein, den Sportbootführerschein, den Jagdschein und so weiter.

Eine Frage der Zeit

Das hat mit der „unantastbaren Würde des Menschen“ nach §1 des Grundgesetzes überhaupt nichts zu tun. Wer sich nicht impfen lassen will – jeder hat das Recht dazu – muss eben künftig damit rechnen, dass er Einiges nicht darf, was Geimpften gestattet ist. Dabei stellt sich jetzt die Frage, warum Personen mit vollem Impfschutz den Luisenpark nicht besuchen können und sich Personen aus drei oder mehr Haushalten nicht privat treffen dürfen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass gegen Covid-19 geimpfte Personen gewisse Privilegien haben werden.

