  Mit Worten zum Hass aufstacheln

Zum Thema Christian Holtzhauer:

Der Deutsche Bundestag hat mit ganz überwiegender Mehrheit am 15. September 2019 unter anderem beschlossen, dass er den BDS (Boycott, Divestment and Sanction) sowie die ihm nahe stehende Künstler in keiner Form unterstützen möchte. Hiergegen wendet sich die Initiative GG 5.3. Weltoffenheit, weil sie mit diesem Beschluss des Bundestages die Diskursfreiheit in der Bundesrepublik gefährdet sieht.

Explizit nehmen die Unterzeichner, die sich als Repräsentantinnen und Repräsentanten der öffentlichen Kultur verstehen, Bezug auf die Debatte um Achille Mbembe, der als wichtige und internationale Stimme ausgegrenzt worden sei. In seinem Vorwort zu dem Buch „Apartheid Israel“ schreibt Mbembe, die Besetzung Palästinas sei „der größte moralische Skandal unserer Zeit“, „eine der entmenschlichendsten Torturen“ der Gegenwart und „der größte Akt der Feigheit des letzten halben Jahrhunderts“. Israel sei bereit, mit Gemetzel, Zerstörung und schrittweiser Ausrottung der Palästinenser „den ganzen Weg zu gehen“. Wer mit solchen surrealen Analogien und emotionalen Superlativen arbeitet, der muss sich unterstellen lassen, dass er nicht einen Diskurs führen, sondern mit seinen Worten zum Hass aufstacheln will.

Es ist von daher gut und richtig, dass der Deutsche Bundestag hierfür weder öffentliche Zuschüsse noch irgendwelche Räumlichkeiten zur Verfügung stellen möchte. Und auch die Stadt Mannheim hat sich dieser weisen Entscheidung angeschlossen. Unter Bezug auf den Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes meinen nun unsere Kulturrepräsentanten – darunter auch Herr Holtzhauer – sie müssten gegen den Beschluss des Bundestages opponieren, um ein „Klima der Vielstimmigkeit, der kritischen Reflexion und der Anerkennung der Differenz“ zu schützen.

Beschluss kein Verbot

Darüber kann man nur überrascht sein, denn der Bundestag hat mit seinem Beschluss keinerlei Verbot erlassen; Herr Mbembe darf weiterhin seine Hasstiraden gegen Israel frei äußern und Roger Waters seine vom Stürmer inspirierte Bühnenshow zeigen. Somit ist nicht erkennbar, wie durch den Beschluss des Bundestages vom 19. Mai 2019 eine Einschränkung der Freiheit der Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre stattfinden soll. Auf kommunaler Ebene entscheiden über die Gemeindeausgaben die gewählten Gemeinderäte. Aber genau dies zweifelt Herr Holtzhauer letztendlich an, wenn er sagt, „dass die öffentliche Hand im Grunde nicht festlegen kann oder sollte, an wen ich als Theaterleiter die mir zu Verfügung stehenden [öffentlichen] Mittel vergebe“. Damit maßt sich Herr Holtzhauer als Intendant eine Befugnis an, die an seinem Verfassungsverständnis schwere Zweifel aufkommen lassen.

Und dass Loyalität gegenüber seinem Arbeitgeber Herrn Holtzhauers Stärke offensichtlich nicht ist, wenn er seinen Arbeitgeber in dieser Art kritisiert, das versteht sich vor diesem Zusammenhang wohl von selbst. Von daher ist schon zu fragen, ob dieser Kulturrepräsentant der richtige Mann am richtigen Ort ist.