Mit Taschen zu den Kassen

Zum Leserbrief „Umsatzrückgang kein Wunder – zu wenig Personal“ vom 4. März:

Zum Leserbrief „Umsatzrückgang kein Wunder – zu wenig Personal“ von Oda Remmlinger möchte ich folgendes anmerken. Natürlich habe ich mich auch schon darüber geärgert, dass ich aus einem der oberen Stockwerke ins Erdgeschoss an die Kasse musste. Aber dies war schon seit mehreren Jahren bei Saturn in der Kunststraße so üblich, bevor sie letztes Jahr verkleinert als Mediamarkt ins Stadtquartier nach Q6/Q7 gezogen sind. Übrigens gibt es auf den einzelnen Etagen im Kaufhof Ständer mit Taschen, die für den Transport der Ware zu den Kassen bestimmt sind. Darauf hat mich letztes Jahr eine nette Verkäuferin aufmerksam gemacht, als sie mich mit einem Arm voller Ware gesehen hat.

