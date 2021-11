Mit St. Martin nicht verstecken

Zum Artikel „Es kann keinen Dialog geben“ vom 11. November:

Swetlana Tichanowskaja und ihr Unterstützerteam haben meine absolute Hochachtung. Von ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit könnten wir uns – wohlbehütet im Schutze eines demokratischen Staates – alle eine dicke Scheibe abschneiden.

Das Interview mit ihr erschien im „MM“ am 11. November. Am 11. November verehren wir „St. Martin“ seines legendären wohltätigen Handelns wegen seit ewigen Zeiten als „Heiligen“. Über Heiligenverehrung kann man selbstredend geteilter Meinung sein, aber Martins Geschichte wird niemals an Wichtigkeit verlieren. Frau Tichanowskaja lebt diese Haltung trotz aller Gefahren für sich und ihre Familie. Sie teilt – mit ihrem Volk und für ihre Mitmenschen – indem sie ihre Persönlichkeit, ihre Redegewandtheit und ihre politische Überzeugungskraft einsetzt.

Aktuell wie nie

Ich hoffe inständig, dass sie ernst genommen wird und unsere Regierung und ganz Europa konsequent und dauerhaft die unsäglichen Forderungen des Verbrechers Lukaschenko ignorieren und stattdessen Wege suchen, wie den Menschen in Belarus schnellstmöglich geholfen werden kann. Und parallel könnten KiTa-Erzieher*innen und diverse Träger von Bildungseinrichtungen mal darüber nachdenken, warum sie den 11. November nicht mehr St. Martin widmen, sondern krampfhaft meinen, den Tag in „Laternenfest“ oder ähnlich umbenennen zu müssen.

Was soll das? Ist der wohltätige Martin für Anders- oder Nichtgläubige in irgendeiner Weise zu unanständig? Vor was oder wem müssen wir uns mit der Martinsgeschichte verstecken? Sie ist doch so aktuell wie nie, wenn wir nicht nur an Swetlana Tichanowskaja und ihre Botschaft denken.

