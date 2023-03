Mit Situation arrangiert

Zum Artikel „Bei Anwohnern sitzt der Frust tief“ vom 9. März:

Es ist, meiner Meinung nach, seitens der städtischen Behörden den übrigen Verkehrsteilnehmer gegenüber vollkommen richtig, hier keine Sonderregelungen vorzunehmen. Das Gejammer mit der Parkerei bei Veranstaltungen in der Arena wird ja immer unerträglicher.

Wir wohnen in Neuhermsheim, nähe SAP-Arena, und unsere Parksituation ist mitunter ähnlich angespannt. Aber damit müssen wir leben und umgehen, denn wir sind froh, dass es den Veranstaltungsort der „Arena“ in Mannheim gibt. Daher arrangieren wir uns einfach mit der Situation. Bisher mussten wir uns auch noch nie, trotz manchmaligem Parkplatzmangel, mit der Taxe heimfahren lassen. Was die Menschen mit Gehbehinderung betrifft, die auch ihre Erleichterungen haben sollen, besteht immer die Möglichkeit, einen Antrag auf Parkplatzreservierung beim Ordnungsamt zu stellen.

Abschließend frage ich mich nur, wo die jammernden Haustürparker, wenn sie unterwegs sind, ihre Fahrzeuge abstellen? Soweit mir bekannt, ist es auch immer noch möglich, ein ordentlich zugelassenes Fahrzeug, wofür man Steuern bezahlt, überall im öffentlichen Raum ordnungsgemäß zu parken. Was wäre denn, wenn jeder einen resevierten Parkplatz vor seiner Haustür beanspruchen würde?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3Frx7Y2