Mit Realität befassen

Unsere Politiker in Berlin und Vater Staat sind uns nicht nur lieb und teuer, sondern auch ganz schön verrückt. Der Sozialstaat steht kurz vor dem Kollaps und Millionen Beitragszahler werden um ihren Anteil gebracht. Im Zustand geistiger Umnachtung bekämpfen die Verantwortlichen derzeit nicht den Facharbeitermangel, sondern gleich das Arbeiten selbst.

Um den Kapitalismus zu zähmen, wurde die soziale Marktwirtschaft eingeführt. Wie im Raubtier-Kapitalismus kommt es nun aber in unserem exzessiven Bürgergeld-Sozialstaat zur Bereicherung der weniger Erfolgreichen auf Kosten derer, die fleißiger, ambitionierter und infolgedessen vermögender sind. Die Migration in genau dieses Sozialsystem gibt dem Land den Rest. Zudem wird die unabhängige Wissenschaft politisch getötet, es lebe die Ideologie. Die Erde ist eine Scheibe und der Mensch ein Clownfisch, der täglich sein Geschlecht ändern kann. Wichtig sind Gendern, Klima, Quote und Divers. Fleiß, Einsatz, Leistung werden zu Fremdwörtern.

Mathematik und Naturwissenschaft sind Teufelszeug. Die neuen Götzen sind Staatswirtschaft, Preisdeckel, Bürgergeld und ungelernte Politiker, die behaupten, Deutschland sei reich, obwohl 2,3 Billiarden an Schulden auf dem Land liegen. Es wird Zeit, dass diese Politiker sich mit der Realität ihrer eigenen Politik befassen und für ihren Irrsinn haften müssen. Die gleichen Steuerzahler, die aufgrund der Inflation und der grünen Energiewende ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, sollen das neue milliardenschwere Bürgergeld schultern und erleben, dass unser Wirtschaftsminister Atomkraft in der Ukraine als sicher erklärt und in Deutschland, weil extrem gefährlich, abschaltet.