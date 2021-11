Mit offenen Augen durch Mannheim

Zum Thema Verkehrspolitik in Mannheim:

Was haben wir für ein internationales Glück, einen Weltbürgermeister zu haben, der darüber hinaus doch tatsächlich noch den Plan verfolgt, Mannheim bis 2030 klimaneutral zu bekommen. Gratulation, das ist ein ehrgeiziger und ehrbarer Plan, der mit Sicherheit am Schreibtisch entstanden ist. Ansätze dafür sind durchaus zu erkennen, zum Beispiel in der immer mehr autounfreundlichen Innenstadt.

Mittlerweile gibt es ja kaum noch einen Zugang nach Mannheim oder in die Innenstadt, ohne durch zwei/drei Baustellen und Nadelöhrverkehrsveränderungen durch zu müssen. Ist das gewollt oder einfach nur Inkompetenz der zuständigen Bauämter? Am Neckarauer Übergang habe ich diese Woche erlebt, dass ein Rettungswagen fünf Minuten nicht durchkam, weil die unsinnigste Verkehrsveränderung seit Monaten für einen Stau jeden Tag und zu jeder Zeit führt.

Baustellen, Müll und Dreck

Hat man es in die Innenstadt geschafft, um sein Geld im coronagebeutelten Einzelhandel Mannheim auszugeben zu wollen, findet man keinen Parkplatz, denn wir haben ja nun viele Sitzplätze für die Gastro (gut nach Lockdowns), Blumenkästen und Fahrradständer (beide gut für’s Klima) in Fressgasse und Kunststraße. Beschließt man, in ein wirklich teures Parkhaus zu gehen und schafft es auf die Planken (ehemals das Aushängeschild einer wirklich guten Einkaufsstraße) – was schlägt einem dort entgegen: Baustellen, Müll und Dreck.

Ich liebe Mannheim als meine Heimat, aber leider leider macht es keine Freude mehr ... Schön wäre es, wenn die Verantwortlichen nicht in der Welt unterwegs wären, sondern einfach mal wieder offenen Auges durch Mannheim laufen und fahren würden.