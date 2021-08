Mit grünem Besen durchs Rathaus

Zum Kommentar „Das Ganze in Gefahr“ vom 10. August:

Der Kommentar des „MM“-Redakteurs Manfred Loimeier trifft das Handeln der Stadt Mannheim genau auf den Punkt. Endlich spricht auch der „Mannheimer Morgen“ dieses Thema einmal in aller Deutlichkeit an. Wie kann man vom Bürger einfordern, die Vorgärten nicht zu verpflastern, „verkopfsteint“ aber selbst in unverantwortlicher Weise Fläche für Fläche. So zum Beispiel vor Jahren auch den Innenhof des Schlosses (und früher war da sogar ein Springbrunnen!).

Und noch ein Beispiel: Der neu angelegte (!) Glückssteinplatz auf der südlichen Bahnhofseite ist nicht nur großflächig versteinert, zusätzlich wurden auch die Pflanz-Oasen noch mit Split verfüllt! Welche Hirnlosigkeit! Man kann nur hoffen, dass die neue Bürgermeisterin, Frau Prof. Dr. Pretzell, nach ihrer Babypause mit neuem „grünen“ Besen mal kräftig durch‘s Rathaus fegt.

Im sogenannten „Leitbild Mannheim 2030“ sind positive Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels aufgeführt. Sehr gut hat der Redakteur Loimeier in seinem Kommentar „Das Ganze in Gefahr“ dargestellt, dass die Stadt Mannheim entschlossener und weniger wankelmütig handeln müsste, wenn sie die Umwelt konsequent auf ihre Fahnen schreiben würde. In der Baubranche, die als Klimakiller gilt, muss man leider sehen, wie die städtische GBG mehrere Wohnblocks abreißen wird, anstatt sie zu sanieren. Dabei hat die GBG auf Franklin, Spinelli und am Adolph-Damaschke-Ring bewiesen, dass sie diese Gebäude gut sanieren kann. Hunderte bezahlbare Wohnungen werden so aber vernichtet und durch Neubauten wird viel mehr CO2 erzeugt als durch Sanierung.

Worten Taten folgen lassen

Im 12-Punkte-Wohnprogramm der Stadt heißt es, dass Gebäude erhalten werden sollen. Alle Parteien im Gemeinderat wollen bezahlbaren Wohnraum fördern. Dann sollte der Gemeinderat mit der größten Fraktion Die Grünen den Worten Taten folgen lassen und die Beschlüsse zum Abriss der Wohnblocks im Aufsichtsrat der GBG und im Gemeinderat aufheben. Oberbürgermeister Dr. Kurz kann als Aufsichtsratvorsitzender der GBG auch die Initiative ergreifen, damit Mannheim bezahlbaren Wohnraum erhält und die Klimaziele angestrebt werden.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/37OzZNE