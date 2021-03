  Mit Daten zahlen

Zum Thema Soziale Netzwerke:

In der Samstagsausgabe vom 20. Februar steht auf Seite 23 eine Meldung des NTM: Fräulein Else am 27. und 28. Februar. Das Stück von Arthur Schnitzler soll als Live-Monolog übertragen werden auf einem Instagram-Kanal. „Um die Vorführung zu sehen, ist eine kostenlose Anmeldung auf dem sozialen Netzwerk nötig.“ Diese Aussage ist falsch.

Man bezahlt nicht mit Geld, aber mit seinen Daten, die für Facebook weit wertvoller sind als die paar Kröten, die so eine Übertragung einbringen würde. Warum kann das NTM so eine Vorstellung nicht auf seiner eigenen Website anbieten? Muss Facebook hier unterstützt werden? Man sieht ja gerade in Australien deutlich, wozu diese „sozialen“ Netzwerke fähig und Willens sind.