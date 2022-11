Menschen versuchen, Demokratie anzugreifen

Zum Leserbrief „Was ist legitim, was nicht?“ vom 26. Oktober:

Dieser Leserbrief kann nicht unkommentiert bleiben. Ich kenne nicht das Alter von Herrn Brunauer. Dennoch müsste auch er in seiner Schulzeit gelernt haben, dass es in der Weimarer Republik ähnlich verharmlosend angefangen hat mit dem Unterlaufen der Demokratie, wie es aktuell wieder versucht wird. Der Satz: „Wehret den Anfängen“ kommt nicht von ungefähr!

Damals wurde interpretiert, dass die Demokratie noch zu jung war, um sich gegen die Umbruchversuche, vor allem von rechts, widersetzen zu können. Ich begreife nicht, warum Menschen, die nun seit 1949 oder später in einer gut funktionierenden Demokratie mit ups und downs gelebt haben oder leben, sich von Menschen so schnell einfangen lassen können, die nur ein Ziel haben: Zerstörung dieser Demokratie. Denken sie nicht nach?

Austausch ja, Umsturz nein

Und noch eins: Die wirtschaftliche Situation, die schwierig ist, hat doch nicht unsere Regierung verursacht. Der Urheber sitzt doch in Moskau, ein Lügner und Betrüger. Dadurch dass sie in einer Demokratie leben, haben sie ja erst die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen. Wenn diesen „Mitbürgern“ unsere Demokratie nicht passt, warum gehen sie dann nicht nach Russland?

Dort könnten sie lernen, dass beim ersten Versuch, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, die Polizei ganz schnell diese Menschen einfängt und in Gefängnisse steckt – ohne Prozess. Ausgang: ungewiss. Warum gehen dort denn aktuell kaum Menschen auf die Straßen? Doch genau deshalb. Also wie verklärt sind Teile unserer Gesellschaft, um diesen Umstürzlern das Wort zu reden? Unsere Brüder und Schwestern aus dem Osten haben doch erst seit der Wende gelernt, was eine Demokratie auch bedeutet: die Freiheit, auf die Straße gehen zu können und zu demonstrieren. Das konnten sie doch in DDR-Zeiten gar nicht. Also: Austausch von Meinungen ja, Umsturz: nein, nein, nein! Schlimm finde ich aber, dass Menschen, die hier groß geworden sind, unsere Demokratie so anzugreifen versuchen.

