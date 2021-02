  Meldung scheint unvollständig

Zur Kurzmeldung „Vorwürfe gegen Polizei“ vom 11. Februar:

Ein elfjähriger Junge wurde durch die Polizei in Romanes angesprochen, durchsucht und in Handschellen abgeführt. Das als Meldung erscheint doch sehr unvollständig. Der Landesverband der Sinti und Roma regt sich auf, weiß aber offensichtlich auch nicht mehr, oder will nicht mehr darüber sagen. Was soll diese Meldung überhaupt?

Suggeriert Fehler der Polizei

Seien Sie alle versichert, dass die Polizei nicht durch die Straßen des Landes streift und Kinder in Handschellen abführt, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Artikel in der Zeitung sollten ein Mindestmaß an recherchierten Tatsachen enthalten. Der veröffentlichte Teil der Geschichte suggeriert nur, die Polizei hat was falsch gemacht – und das noch bei einem Kind, einem Sinti-und-Roma-Kind.