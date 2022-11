Meinungsfreiheit weit gefasst

Debatte ist gut, aber ich bin entsetzt, wen der „Mannheimer Morgen“ zur Debatte eingeladen hat: Thorsten Polleit ist Chefvolkswirt der Degussa Goldhandel GmbH und Präsident des Ludwig von Mises Instituts. Er gehört in die Szene der Crash-Propheten, die seit Jahren den Zusammenbruch der Wirtschaft herbeireden, darüber Unsicherheit und Angst verbreiten – und als Gegenmittel den Kauf von Gold aus dem eigenen Unternehmen propagieren.

Polleit spricht sich als Anhänger der (neo-)liberalen Ökonomen Ludwig von Mises und Friedrich August Hayek sowie des vom „Unwesen der Demokratie“ sprechenden Hans-Hermann Hoppe für eine „Privatrechtsgesellschaft“ mit einer radikalen Reduzierung der Staatsaufgaben aus. Privateigentum und ein unregulierter Markt soll die Menschheit beglücken.

Gift in Öffentlichkeit getragen

Sein Vorbild Hayek will allen Beschäftigten beim Staat und Empfängern staatlicher Unterstützungen (etwa Sozialhilfe, Kindergeld, BAföG) das Wahlrecht nehmen. Ein solches neues „Ständewahlrecht“ propagiert auch Polleits Chef und gleichgesinnter Ideologe, Markus Krall, Geschäftsführer der Degussa Goldhandel GmbH. Krall hat die Notwendigkeit einer „bürgerlichen Revolution“, die durchaus blutig sein könnte, unter anderen auf dem Hambacher Schloss bei Max Ottes „neuem Hambacher Fest“ ausgerufen. Die beiden Herren haben hier längst den Boden unserer grundgesetzlichen Ordnung verlassen.

In einem Beitrag beim Mises Institut (15. Juli 2022) raunt Polleit vom Verdacht, etwas sei nicht so, wie es den Anschein habe. Hinter Klimawandel, Coronavirus und Lockdown-Krise könnte sich ein kollektivistisch-sozialistischer, ein neomarxistischer oder neo-feudalistischer Umsturzversuch verbergen.

Unsere liberale Demokratie garantiert auch den Feinden der Demokratie eine weitgefasste Meinungsfreiheit. Polleit und seine Gesinnungsfreunde haben Ressourcen und Kanäle genug, ihr zersetzendes Gift in die Öffentlichkeit zu tragen. Der „Mannheimer Morgen“ sollte sich an diesem Geschäft nicht beteiligen und seine Kompetenzen in Sachen Rechtsextremismus und Verschwörungserzählungen ausbauen.