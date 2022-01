Mehrheit nicht opfern

Zum Artikel „Ringen nach Luft“ vom 18. Dezember:

Leider hat Herr Alfter einen Aspekt „vergessen“. Wenn am Tag seiner Reportage von 59 zu zwei Dritteln ungeimpfte Covid-Patienten im Ludwigshafener Klinikum lagen, aber lediglich 13 auf einer Intensivstation, sind es 46 Patienten, die Personal auf Isolierstationen beanspruchen. Personal, das dann wiederum auf anderen Stationen fehlt. Ich wurde am Tag meiner bereits vorbereiteten und dringend erforderlichen OP dank Corona-Chaos sogar aus einem Krankenhaus in der Region wieder nach Hause geschickt. Jetzt lebe ich mit einer Zeitbombe in mir, wenn sie hochgeht, erwartet mich eine Sepsis. Immerhin bin ich dann der Notfall, der gerade noch behandelt wird. Sogar Krebspatienten werden OPs verweigert. Das ist medizinisch-ethisch nicht vertretbar. Jeder, der sich nicht impfen lässt, weiß um das Risiko, wird aber mit bevorzugter Versorgung für seine Dummheit und sein asoziales Verhalten „belohnt“. Kliniken müssen sogar zwangseingewiesene Quarantäneverweigerer aufnehmen! Was ist hier los? Warum werden ungeimpfte Covid-Infizierte, die sich lediglich auf Isolierstationen aufhalten, nicht in Lazarett-Zelten von der Bundeswehr betreut? Oder warum wird nicht diesen Patienten einfach mitgeteilt, dass sie zu Hause zurechtkommen müssen? Wer Demokratie erhalten will, darf eben nicht die Mehrheit der Minderheit opfern.