Mehr von diesem Format

Als vor einem Jahr Frau Baerbock den Posten als Außenministerin bekam, haben sie die meisten dafür bedauert. Sie hat aber von Anfang an zu Konflikten klar Stellung bezogen, sei es Ukraine-Krieg, gegenüber Russland und zuletzt ihr Erfolg im Menschenrechtsrat mit der Iranresolution. Sie hat in kurzer Zeit durch ihre Außenpolitik für Deutschland in der Welt Anerkennung und Respekt erhalten. Sie hat dafür meine volle Hochachtung und ich wünschte mir mehr Politiker von ihrem Schlag, die sich so auszeichnen und sich nicht mit Stammtischparolen profilieren.