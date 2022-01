Es war der Wunsch der Bundesregierung und vieler in Deutschland lebender Menschen, dass mit Rücksicht auf Menschen, die auf Intensivstationen der Krankenhäuser liegen und auf die Umwelt, in Deutschland kein Feuerwerk verkauft und abgebrannt wird. Leider war das Gegenteil Realität. Es wurde im Mannheimer Norden bis zwei Uhr besonders viel geböllert, obwohl am Taunusplatz und Wetzlarer Winkel je ein Pflegeheim ist. Leider hat sich von Menschen, die für öffentliche Ordnung zuständig sind, niemand gekümmert. Es ist zu wünschen, dass im Neuen Jahr mehr gegenseitige Rücksichtnahme herrscht als in dieser Silvesternacht.