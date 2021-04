Mehr Kosten als Vorteile

Zum Artikel „Neues Logistikzentrum wächst mit viel Tempo“ vom 22. März:

Auf dem Foto „aus luftiger Höhe“ wird das Ausmaß und damit der Flächenverbrauch des neuen Logistikzentrums der Firma „neska“ mehr als deutlich. Von Dachbegrünung keine Spur. Welche ökologischen Ausgleichsmaßnahmen und wo – in Ladenburg oder woanders – erfährt der/die normale Bürger/in nicht. Wichtig sind offenbar nur die angekündigten Arbeitsplätze.

Immer wieder dehnen Kommunen ihre Gewerbegebiete aus in der Hoffnung, mehr Arbeitsplätze und mehr Steuern zu erhalten. Ob diese Rechnung aufgeht, das ist nicht immer sicher. Eine Verliererin steht aber schon fest: die Umwelt. Die Flächenversiegelung und bei neu geplanten Gewerbegebieten auch der Verlust von wertvollem Ackerland kann in Zeiten von Klimawandel und Grundwasserproblemen so nicht länger hingenommen werden. Die langfristigen Folgen dieser Politik werden jedenfalls uns alle mehr kosten als jetzt kurzfristig an finanziellen Vorteilen zu gewinnen ist.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3m4XMiD

