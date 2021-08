Mehr im Geldbeutel

Zum Kommentar „Die Last hoher Spritpreise muss gerecht verteilt werden“ vom 6. August:

„Die norminative Kraft des Faktischen!“ Wird nur oft genug gesagt, höhere Spritpreise gingen zulasten der sozial Schwachen, die Ärmeren tragen die Last der Verkehrswende alleine …“ dann wird das irgendwann von allen so gesehen. Die Realität ist eine andere. Wo kann ich meine Kosten so direkt beeinflussen wie beim Auto? Es liegt an mir, ob ich einen Diesel-SUV fahre (die Mehrheit macht dies anscheinend gerne), ob ich zwei oder drei Kilometer zum Supermarkt, zum Kindergarten/Grundschule, zum Gassigehen mit dem Hund oder zum Zeitungs-/Zigarettenkauf zur Tankstelle fahre.

Es liegt an mir, ob ich alleine im Auto sitzend neben der Stadtbahn und hinter dem Bus herfahre. Kaum eine Ausgabe im Alltagsleben ist so einfach zu beeinflussen, so einfach zu reduzieren wie der Spritverbrauch. Zumal nicht vergessen werden darf, Fahrten zur Arbeit werden nach wie vor vom Steuerzahler bezuschusst!

Und mal so ganz nebenbei eine Neuigkeit zu beschreiben: Verhalte ich mich umweltbewusst, klimaschonend, spüre ich das direkt im Geldbeutel. Da bleibt so einiges mehr drin.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3xGSpKD