Mehr Empathie für Trauernde

Zum Thema Corona-Verordnung:

Als Teilnehmer einer Trauerfeier auf dem Waldfriedhof der Gartenstadt habe ich eine bittere, ja erschreckende Erfahrung machen müssen. In der Trauerhalle waren 29 Einzelstühle aufgestellt und als ich mit meiner Ehefrau den Raum betrat, habe ich in der letzten Reihe, für mein Verständnis völlig logisch, zwei Stühle nebeneinandergestellt, auf denen wir Platz nahmen. Doch kaum saßen wir, kam auch schon ein Mitarbeiter des Friedhofsamtes und bestand darauf, dass ich den Stuhl wieder zurückstelle und den vorgegebenen Abstand wahre. Mein Einwand, dass wir verheiratet sind, wir außerdem beide den vollständigen Impfschutz haben, hat diesen Herrn jedoch nicht interessiert, sondern er verwies auf die bestehende Corona-Verordnung und bestand darauf, dass ich mich in entsprechendem Abstand zu meiner Frau setze. Um eine in einer Trauerhalle sicher nicht angebrachte Eskalation zu vermeiden, habe ich dies dann auch getan.

Angehörige sitzen isoliert

Was ich an diesem Vorgehen jedoch unmöglich finde, ist zweierlei. Zum einen ist es ganz selbstverständlich, wo auch immer ich mit meiner Frau hingehe, dass wir zusammensitzen können – sei es im Kabarett, im Restaurant, oder in der Kirche. Warum also nicht bei einer Trauerfeier? Viel gravierender ist jedoch, was man den direkten Angehörigen eines Verstorbenen mit einer solchen Verordnung antut. Ist es nicht gerade im Trauerfall von immenser Bedeutung, dass Hinterbliebene in solchen Situationen nicht alleine sind, sondern mit den nächsten Angehörigen (z. B. Ehefrau oder Kinder) zusammen sein, mal die Hand des Anderen ergreifen können? Stattdessen sitzt jede(r) völlig isoliert da – Hauptsache, der Corona-Abstand ist gewahrt!

Regeln nicht nachvollziehbar

Wurde in den vergangenen Monaten von amtlichen Stellen nicht immer wieder beteuert, dass man aus den Fehlern, die man im vergangenen Jahr in der Pandemie gemacht hat, gelernt habe? Wenn man erreichen will, dass sich die Bürger an Verordnungen halten, müssen sie für die Betroffenen auch nachvollziehbar sein. Und vor allem erwarte ich, dass gerade in Situationen wie bei einer Trauerfeier mehr Sensibilität und Empathie im Vordergrund steht. Wer auch immer diese Verordnung erlassen hat – Land, Stadt oder Friedhofsamt – es ist ein absolutes Armutszeugnis im Blick auf Menschlichkeit!

Last but not least: Es war eine Trauerfeier, die von der evangelischen Gemeinde gestaltet wurde. Wieso gelten dann andere Regeln als in der Kirche, in der Personen aus einem Haushalt ganz selbstverständlich zusammensitzen können?

