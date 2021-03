  Mehr Blitzer an Kreuzungen

Zum Artikel „Bürger beklagen Gefahrenstelle“ vom 13. Februar:

Nachdem ich im „MM“ gelesen habe, dass die Bürger mehr Sicherheit fordern, fühle ich mich dazu aufgefordert, auch meine Meinung zu sagen. Ich beobachte in den letzten Jahren verstärkt die Unsitte, dass viele Autofahrer bei „Dunkelrot“ absichtlich über die Kreuzung fahren. Meist Einheimische, die scheinbar die Ampelschaltung „kennen“.

Appell an die Stadt

Auch mir ist es schon passiert, dass ich so an meinem Vorfahrtsrecht gehindert wurde. Dies hat mich dann letztes Jahr dazu bewogen, mir eine Dashcam (nach Datenschutzrichtlinien) zuzulegen. Damit ich im Streitfall darlegen kann, dass ich grün hatte. Meiner Meinung nach sollte man solche Kreuzungen verstärkt mit Ampelblitzern – mobil oder fest – überwachen. Aber es ist gerade das Gegenteil geschehen, siehe auch Ampel Kreuzung Sandhofen/Schönau am Rewe Center.

Ich bin bestimmt kein Fan von Überwachung, denn auch ich mache Fehler beziehungsweise halte mich manchmal nicht unbedingt an alle Vorschriften. Aber an Kreuzungen ist der Spaß vorbei. Leider muss immer erst etwas geschehen, damit etwas getan wird. Ich hoffe, die Verantwortlichen in der Stadt machen sich hier mal Gedanken, ansonsten werden wir in den nächsten Jahren mehr solche Unfälle haben.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3qvZ9Io