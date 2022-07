Man bleibt einfach fern

Zum Thema Grillrauch in Mannheim:

Um auf die Problematik des Grillrauchs durch Kohlegrill-Restaurants auf dem Mannheimer Marktplatz einzugehen und sich diesen Gestank vor Augen zu führen, sollte eine Frage erlaubt sein: Liegt es an den baurechtlichen Zulassungen bzw. Bestimmungen für den Einbau dieser Abgasreinigungsanlagen oder einfach nur am guten Willen einiger Restaurantbesitzer?

Ein Auto ohne Kat oder Rußpartikelfilter wäre heute nicht mehr denkbar. Und warum nimmt man die gesundheitliche Gefährdung der Innenstadtbewohner in Kauf, wenn es dafür Möglichkeiten für eine Verbesserung der Luftqualität gibt? Oder will man Bewohner, die schon seit Jahrzehnten am Marktplatz wohnen, durch den Gestank einfach vertreiben? So bleiben bestimmte Nationen durch solche – nicht nachvollziehende Maßnahmen – einfach unter sich. Aber Integration kann so nicht funktionieren!

Ich gebe Herrn Daniel Barchet vollkommen Recht, wenn er sagt: „Somit kommt es in der Innenstadt zur Umschichtung im sozialen Gefüge und der Abwertstrend der Breiten Straße wird weiter befördert.“ Und wenn sich der Einbau der Filteranlagen nicht nur durch TÜV-Genehmigungen verzögert, sondern durch Klagen der Restaurantbesitzer, dann sagt das schon viel darüber aus, was ihnen die Gesundheit der Innenstadtbewohner wert ist.

Diese Umschichtung ist eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten, sowohl in der Innenstadt, als auch in anderen Stadtteilen zu beobachten. War es anfangs nur die Filzbach, dann die Breite Straße, dann der gesamte Marktplatz – beobachtet man mehr und mehr diese Entwicklung auf den Planken. Da für manche Nationalitäten nur deren eigene Gesetze zählen und nicht unsere, braucht man sich auch um die Eroberungen bzw. Ghettoisierungen bestimmter Gebiete nicht zu wundern. Im Gegenteil. Diese Entwicklung wird auch noch von unserer Verwaltung unterstützt.

Eine Vielfalt der Geschäfte ist mir anders in Erinnerung. Stattdessen nur noch Einheitsbrei in Form von: Dönerläden, Brautmoden, Friseure, Telefonläden, Juweliere. Wenn 2023 die vielgelobte Bundesgartenschau unseres Oberbürgermeister Peter Kurz hier in Mannheim stattfindet, und in den Marktplatz-Restaurants nur Tee, Wasser und Ayran ausgeschenkt werden, dann freuen sich die Touristen an heißen Tagen schon jetzt darauf. Denn in besagten Lokalitäten gibt es keinen Alkoholausschank. Ich will dies nicht als Diskriminierung sehen, sondern man bleibt einfach fern, damit bestimmte Gruppen unter sich bleiben können.