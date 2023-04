Loblied auf Kernkraft

Zum Leserbrief „Klimaschutz, der arm macht“ vom 21. März:

Papier ist geduldig, so geduldig, dass es nicht einmal aufschreit, wenn darauf hanebüchener Unsinn gedruckt wird. Dazu gehört die Verschwörungserzählung, die Gerhard Bleckmann in seinem Leserbrief verkündet: Das Ziel der Errichtung einer „DDR.2“ durch unsere Regierung. Das Ziel, unser Klima zu retten, stellt er in Abrede. Stattdessen singt der „Energieexperte“ das Loblied auf die Kernkraftwerke, die „zuverlässig billigen Strom“ liefern könnten. Als Beispiel nennt er Frankreich. Schon vergessen? Im letzten Sommer war ein Großteil der französischen Kernkraftwerke außer Betrieb, weil in Wartung oder weil in den Flüssen zu wenig Wasser war, um die Kühlung sicherzustellen. Gut, dass wir mit teurem Gas aushelfen konnten.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/42YC5pt