Zum Kommentar „Gedanke gut, Studie – na ja“ vom 11. Oktober:

Martin Geiger bezieht sich in seinem Kommentar auf eine Studie der IHK, die er erst auf Seite fünf vorstellt. Natürlich kann man vorhersagen, dass der Strombedarf steigen wird, wenn der Anteil der E-Autos ansteigt und viele Hauseigentümer ihre Heizungen auf Wärmepumpen umstellen.

Der Strom wird in der Regel nicht kreuz und quer durch Republik geschickt, bevor er in der Rhein-Neckar-Region ankommt, sondern stammt überwiegend vom GKM. Die EEG-Umlage wird zwar nicht mehr auf den Strompreis addiert, sondern direkt aus Steuermitteln unter anderem an die Erzeuger der erneuerbaren Energien bezahlt. Das nennt man linke Tasche rechte Tasche. Von Wegfall kann daher keine Rede sein. Zu guter Letzt lobt er noch Wirtschaftsminister Habeck, der seine wirtschaftspolitische Inkompetenz mehr als deutlich gezeigt hat.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3VvS9ex