Lieber Straßen als ein Stadion

Zum Artikel „Stadt Mannheim erteilt Stadion-Neubau Absage“ vom 22. September:

Wenn die Schlaglöcher in den Straßen meiner Stadt so groß sind, dass man mit Fußbällen Klickerles spielen kann, dann würde ich, wenn ich Gemeinderat wäre, über einen Stadionneubau für einen Verein der dritten Liga noch nicht einmal nachdenken.

Natürlich muss die Stadt ihre Immobilien in Schuss halten. Das gilt aber auch für die Umwelt und die Straßen. Dafür muss der Steuerzahler zuerst aufkommen. Die Kicker sollen doch mal bei Herrn Hopp anklopfen, aber nur die, die nachher keine Schmährufe gegen ihn ausstoßen. Oder generell bei der Privatwirtschaft nach Geldgebern suchen. Dass das Carl-Benz-Stadion an der falschen Stelle steht, war schon bei der Einweihung klar. Gerne würde auch ich den SV Waldhof wieder in der 1. Liga sehen. Dem Gemeinderat empfehle ich aber, erst danach über einen Stadionneubau zu diskutieren. Vorher wären Beratungen für die Abfolge von Straßensanierungen und deren Durchführung in den Stadtteilen sinnvoller.

Meiner Meinung nach sollte die Stadt eher die sogenannten Benz Baracken sanieren anstatt den selbsternannten Baracklern ein neues Stadion zu bauen. Die wollen gar kein neues!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3ooCu2J