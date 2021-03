  Leserinnen und Leser über den Löbel-Skandal

Zum Thema Nikolas Löbel:

Nach dem Scheitern seines Gesellschaftsmodells unter Zuhilfenahme der Politik wird Herr Löbel ein anderes Betätigungsfeld finden. Ihm wäre allerdings anzuraten, zu unser aller Wohl, zunächst einen Kurs über moralisches Verhalten zu absolvieren.

Der ehemalige CDU-Politiker Nikolas Löbel am Ring in Mannheim auf einem Archivbild aus dem November 2020. © Langscheid

Zunächst war ich von dem unfassbaren Vorwurf geschockt, bis nach und nach Einzelheiten auf der Oberfläche erschienen: 34 Jahre, dachte ich, da ist ja noch Zeit für einen Neubeginn. Ich las mal einen Aufsatz von einem jungen Mann, der ein paar Jahre in USA gelebt und das „Scheitern als Chance“ gesehen hat. Als ich dann sein viermonatiges Übergangsgeld in Höhe von 40 333,88 Euro dazu die Pensionsansprüche von mindesten 1008,34 im Monat sah, war es mit meinem Wohlwollen oder vorauseilendem Verständnis nicht mehr so weit her: Schicksalsschläge sehen definitiv anders aus.

Wie denken traditionelle CDU-Wähler darüber? Fällt Ihnen da wieder der olle Witz vom Unterschied des Staubsaugervertreters zum Volksvertreter ein? (Haben beide die gleichen Interessen: Wollen beide nur verkaufen.) Am Ende bleibt mir nur eine Feststellung: erbärmliche Krämerseele.

Es ist schon erstaunlich, wie Abgeordnete des Bundestages das in sie gesetzte Vertrauen als auch ihre Position und Kontakte verbunden mit einer großen Portion krimineller Energie zum eigenen finanziellen Vorteil nutzen. Die Frage aber ist, warum geht das? Warum kann nicht jedem gewählten Parlamentarier auf Bundesebene eine Nebenbeschäftigung gleich welcher Art untersagt werden? Ist die Vergütung in Summe so schlecht, dass hier noch weitere Einnahmequellen generiert werden müssen, sei es Geschäftsführer, Mitglied in Aufsichtsräten oder Ähnliches? Ich denke nein.

Nicht umsonst ist der Kampf um die besten Listenplätze bei den Parteien so erbittert. Oder ist die parlamentarische Tätigkeit nicht ausfüllend und es kommt Langeweile auf? Wir haben nach China personell das zweitgrößte Parlament der Welt. Das ist weder angemessen noch erforderlich. Auch da liegt eine der Wurzeln des Übels. Masse ist kein Zeichen von Qualität. Eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Abgeordneten ist daher zwingend notwendig.

Alle Länder haben deutlich kleinere Parlamente, und es funktioniert. Ich habe auch kein Problem damit, wenn dann die Parlamentarier eine höhere Vergütung bekommen. Aber dann nur für ihre Tätigkeit. Ich befürchte aber, dieses Thema wird von den meisten Parteien gemieden. Zu schön ist ein Platz an der Sonne in Berlin.

Der „Spiegel“ hat eine Bombe gezündet und die ist in Mannheim hochgegangen. Der Möchtegern-Bundestagsabgeordnete Löbel wollte am großen Rad drehen und ist dabei vom eigenen Wagen überrollt worden.

Wir, die Leser des „Mannheimer Morgen“, waren ja in der Mietersache über die Machenschaften des Herrn Löbel bestens aufgeklärt. Ich war fassungslos, dass dieser Mann bei seiner Wiederwahl von seinen Parteifreunden euphorisch gefeiert wurde (mit Ausnahme von Zweien, die ihren Austritt aus der Partei bekannt gaben). Jetzt kam Herr Löbel wegen seinem Hang zu Gier und Profit zu Fall, wie gut! Ich frage mich: Ist das Gedankengut der heutigen CDU?

Ich finde es absolut gewissenlos, was sich Herr Löbel erlaubt hat. Er hat sich mit seinen korrupten Machenschaften an Waren zum Schutze der Pandemie sage und schreibe mit 250 000 Euro bereichert. Wenn er einigermaßen Charakter hätte, könnte er das Geld an Krankenhäuser oder Altenheime spenden. Die CDU hat Glück, dass viele Wähler schon Briefwahl gemacht haben.

Mit Recht geht der „Mannheimer Morgen“ der Frage nach, was eigentlich die CDU-Granden zu den zweifelhaften und auf alle Fälle schmutzigen Masken-Deals des Mannheimer Anführers Löbel so meinen und sagen. Dass die Kritik der Zeitung an den Löbel-Geschäften von den Granden als unbegründet zurückgewiesen wird, weil sie ja von der „Mannheimer Prawda“ kommt, und diese Zeitung den Kreml als Drahtzieher hat, scheint für die CDU-Granden eine gelungene Strategie zu sein.

Historisch gesehen, ist dies auch durchaus nachvollziehbar, denn auch vorher hat es fast identische Skandale bei der CDU in Mannheim gegeben, wie mit der Person OB-Kandidat Sven Otto, in der Froschkönig-Affäre. Dazu kam die Affäre mit dem CDU-Bürgermeister von Mannheim, Rolf Schmidt. Schon damals schrieb die Presse: „Der andere, Rolf Schmidt, schweigt und versucht, die peinliche Angelegenheit auszusitzen – dabei ist der Mann Ordnungsbürgermeister. An Rücktritt denkt er nicht – und die Stadt ist nach wie vor in heller Aufregung.“

Also, das Schweigen der Granden ist irgendwie geschichtliches Kulturgut der CDU und wird uns in Zukunft auch erhalten bleiben. Zu hoffen ist, dass die Wähler merken, dass sie die Dummen sind, wenn sie sich das gefallen lassen.

Herr Löbel erklärte selbst, dass er in der Masken-Affäre unsensibel gehandelt habe und deutete damit an, dass er daraus gelernt habe. Dies hören wir doch nicht zum ersten Mal. Genauso hat er auf die Empörung in seiner Handlungsweise als nimmersatter Vermieter reagiert. Und, hat er etwas daraus gelernt? Man möchte sagen: Durchaus, er trickst jetzt noch raffinierter als vorher.

So gibt Herr Löbel erst auf großen Druck sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung auf und tritt aus der CDU aus. Aus Reue? Oder vielleicht nicht doch nur, um die unmoralisch erworbenen 250 000 Euro nicht zurückzahlen zu müssen. Denn jetzt braucht er weder auf die CDU, noch die Öffentlichkeit Rücksicht zu nehmen. Was aber sagen seine Unterstützer vom letzten Jahr dazu? Hatten sie nicht alle Kritiker Löbels, die ebenfalls Vorstände der Mannheimer CDU waren, bei der Mitgliederversammlung in Feudenheim niedergebrüllt und und aus der CDU gemobbt?

Wenn Vorstandsmitglieder nach Durchsicht der Bücher sofort zurücktreten, muss man da dann nicht genauer hinsehen? Aber das ist ja nichts Neues bei der Mannheimer CDU. Muss man erst an die Affäre Schmidt und Otto im Jahr 2005 erinnern? Erst als die Staatsanwaltschaft nach der Anzeige des Landtagsabgeordneten Klaus Dieter Reichardt ermittelte, traten die beiden führenden CDU-Mitglieder den Rückzug an, nachdem sie in anonymen Artikeln Partei-„Freunde“ als Froschkönige beleidigt hatten. Das war im Vergleich zur Handlungsweise des Herrn Löbel geradezu harmlos. Scheinbar lernt die Mannheimer CDU nichts dazu, beziehungsweise will nichts dazu lernen.

Na ja, jetzt haben die Mannheimer Bürger die Entscheidung, ob man Führungskräften im Kadavergehorsam folgen darf, oder nicht doch lieber nach dem Motto verfährt: den Anführern nicht so sehr auf den Mund, sondern besser auf die Finger zu schauen. Diese Weisheit stammt zwar vom großen Sozialdemokraten August Bebel, ist aber deshalb keineswegs falsch. Mannheimer CDU-Führungskräfte könnten durchaus beim politischen Gegner etwas dazulernen. Nötig hätten sie es nach meiner Einschätzung durchaus. Jetzt aber haben die Bürger das Wort.

Herr Löbel hat alle seine politischen Ämter genutzt, um auch für sich persönliche Vorteile zu generieren. Aber unterscheidet er sich da von allen anderen Politiken? Gleiches gilt für die jahrzehntelange Vetternwirtschaft der SPD in Mannheim. Diese rituell nun gespielte Entrüstung aller anderen, bei denen die Verfehlungen bisher noch nicht entdeckt wurden, ist immer so vorhersehbar. Warum wird verlangt, dass Politiker/innen, katholische Pfarrer, Polizisten/innen, Richter und so weiter bessere Menschen sein sollen? Es ist doch bewiesen, dass dieser sicher verständliche, kindliche Wunsch, keine Realität ist.

Wäre die gerade noch rechtzeitig eingetretene Veränderung für die CDU Mannheim nicht eine Chance, mit Frau Dr. Müller – endlich einer Frau – einen Neuanfang zu wagen, oder muss es wieder unbedingt ein Professor sein, bei dem auch wieder die persönlichen Vorteile im Vordergrund stehen könnten. Wer aber etwas die CDU Mannheim kennt, weiß, dass alles wieder von ein paar Personen ausgeklüngelt wird und die für „dumm“ verkauften Mitglieder heben dann noch mal den Falschen auf das Schild, aber leider diesmal ohne Hochglanzbroschüre.

Danke an Joana Rettig, Stefan Proetel und Timo Schmidhuber über die Berichte des Masken-Skandals. Auch die Mietaffäre im letzten Jahr war sehr gut recherchiert. Weiter so.

Für Ihre Berichterstattung bezüglich der Masken-Affäre des Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel bin ich sehr dankbar. Allerdings macht sie mich auch wütend auf diesen Politiker. Durch Ihre Zeitung habe ich erfahren, dass zum Beispiel die Avendi Senioren Service GmbH 15 000 Euro an Provision an Löbel zahlte. Die wird das Unternehmen wieder erwirtschaften müssen.

Meine Mutter ist Bewohnerin eines Avendi-Pflegeheims. Die Kosten dafür bestreitet sie mit ihrer Rente und ihren Ersparnissen, so wie viele andere alte Menschen, die ihre Ersparnisse für die Pflege im Alter verwenden und oft genug aufbrauchen. Zocker wie MdB Löbel muss man stoppen. Auf Einsicht wird man bei solchen Menschen nicht hoffen können. Ich wünsche mir, dass die Verurteilung seines Handelns durch viele Politiker, Parteigenossen und Menschen mit öffentlicher Autorität Wirkung zeigt und der smarte Unternehmer den Sturm nicht einfach abwettert und dann die Viertelmillion als wirtschaftlichen Ertrag genießt.

Persönlich bin ich auf erfolgreiche Unternehmer gewiss nicht neidisch, man möge mich nicht missverstehen. Wo Anstand aber schlicht durch Gier ersetzt wird, ekelt einen das einfach nur an.