Lernen, Möglichkeiten der „neuen“ Medien zu nutzen

Zum Artikel „Null Bock auf musikalische Feinheiten?“ vom 19. Mai:

AdUnit urban-intext1

Leider hat sich der Redakteur hier bei seinen Betrachtungen nicht ganz so viel Mühe wie der eingangs zitierte Koch mit seiner Soße gegeben, was meines Erachtens zu einem Schwall undifferenzierter Schelte der Musikhörenden führt.

Natürlich ist das Hören und Erleben eines Konzeptalbums einer Vinyl-LP eine ganzheitlichere Erfahrung als das Abspielen eines Downloads oder Streams. Doch genau hier fängt schon die ungute Vermengung an: Es macht einen Unterschied, ob ein Titel oder Album gestreamt oder heruntergeladen wird. Darauf geht der Artikel mit keiner Silbe ein. Dabei liefert beispielsweise die Website des Bundesverbandes Musikindustrie hierzu differenzierte Zahlen. Doch der größte Schwachpunkt des Artikels ist in meinen Augen, dass er mit keiner Silbe auf die neuen Möglichkeiten eingeht, die Streaming-Dienste Künstlern, Labels und DJs bieten: Playlists und Track-by-Track-Commentarys.

Kurze Sprachkommentare

Denn neben von Algorithmen generierten Playlists gibt es bei den gängigen Streamingdiensten zahlreiche Künstler-Playlists, in denen Musiker*innen ihre eigenen Werke und die von befreundeten oder für sie inspirierenden Künstler*innen in einer von ihnen gewählten Reihenfolge in einen Hörzusammenhang setzen können. Manche Titel erschließen sich so ganz neu, man versteht musikalische und textliche Referenzen erst richtig.

AdUnit urban-intext2

Hinzu kommt die Möglichkeit der sogenannten Track-by-Track-Commentarys: Oft bei der Veröffentlichung eines neuen Albums eingesetzt, haben die Künstler*innen hier die Möglichkeit, in kurzen Sprachkommentaren oder Interview-Schnipseln zwischen den Titeln die Entstehung eines Albums zu erläutern. Eine großartige Erweiterung der Hörerfahrung und der Erschließung dieser Kunstform, die erst durch die Aufhebung der technischen Limitierung auf 40/74 Minuten Spielzeit möglich wurde!

Daher widerspreche ich dem Fazit des Autors: Das „Vermögen zum Erfassen musikalischer Großwerke“ wird nicht zwangsläufig verlernt werden, aber der/die Hörende muss lernen, die Möglichkeiten, welche die „neuen“ Medien dafür bieten, auch zu nutzen!

AdUnit urban-intext3

Johannes Heck, Hockenheim

AdUnit urban-intext4

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2QTku1T