Leider kein Einzelfall

Zum Artikel „Abtreibung noch immer in der Tabu-Ecke“ vom 29. September:

Auch nach der Streichung des § 219a gibt es keine Ruhe an der Abtreibungsfront: Pro familia streitet für eine weitere Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Weder die „Kriminalisierung“ noch eine Verharmlosung werden meiner Meinung nach der Komplexität des leidigen Reizthemas „Schwangerschaftsabbruch“ gerecht.

Die Entscheidung für einen Abbruch macht sich vermutlich keine Frau leicht. Es steht niemandem zu, sie zu verurteilen. Zurecht ist diese Entscheidung als alleinige Entscheidung der Frau zu sehen. Denn sie ist es, die damit leben muss. Von Abtreibungsbefürwortern wird in meinen Augen allerdings zu wenig bedacht, welche Folgen ein solcher Schritt mitunter für Betroffene hat. Es gibt Frauen, die an dieser Entscheidung schier zerbrechen und jahrelang mit Trauer, Reue, Schlafstörungen und Depressionen kämpfen. Das scheint mir das eigentliche Tabu in unserer Zeit zu sein: Dass eine Abtreibung eben nicht gut verkraftet wird, insbesondere wenn die Entscheidung unter Druck von außen und gegen die eigene Grundeinstellung getroffen wird.

Nachbetreuung fehlt

Ich habe bei der Begleitung einer nahen Freundin erlebt, dass es auch das gibt: Eine Frau stimmt, von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt, einem Beratungsgespräch zu. Sie tut das in der Hoffnung, Unterstützung zu bekommen. Ihre Entscheidung steht übrigens wie bei so vielen Frauen schon vor der Beratung fest: Eine Abtreibung kommt für sie nicht in Frage. Nach der Beratung allerdings sieht die Betroffene keine andere Option mehr, als die Schwangerschaft abzubrechen. Aus der Abtreibungsklinik heimgekehrt, versucht sie sich, das Leben zu nehmen. Sie braucht Jahre, um das Geschehene zu verarbeiten.

Als Trauerbegleiterin weiß ich, dass es sich dabei leider nicht um einen Einzelfall handelt. Und es geht mir wahrlich nicht ums Moralisieren, sondern darum, eine differenziertere Betrachtung des Themas anzustoßen. Was fehlt, ist ein Angebot an Nachbetreuung. Außerdem sollten Beratungsstellen daraufhin überprüft werden, ob sie ihrem gesetzlich verankerten Auftrag, im besten Sinne zum Leben hin oder zumindest tatsächlich ergebnisoffen zu beraten, wirklich gerecht werden.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3rM4Rs1