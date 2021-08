Seit Jahren wird der Lehrermangel immer und immer wieder in der Öffentlichkeit thematisiert. Besonders im sonderpädagogischen Bereich scheint es großen Bedarf an ausgebildeten Lehrkräften zu geben. In Lehrerkollegien werden Lücken mit Krankenvertretungen und Fachfremden gestopft, wenn eine Lehrkraft ausfällt, muss die Klasse zuhause bleiben, weil keine Vertretung zur Verfügung steht, Stundenpläne werden zusammengestrichen, um überhaupt zuverlässig Unterricht anbieten zu können.

Kann man ja nicht ändern, wenn es keine Sonderpädagog:innen gibt, die den Job übernehmen wollen, der zugegebenermaßen einiges an Frustrationstoleranz, Geduld, Kreativität, Durchhaltevermögen und persönlichen Einsatz von den Betreffenden abverlangt. Doch es gibt sie, diejenigen, die gut ausgebildet frisch aus dem Referendariat kommen, Einserschnitte erzielt haben, motiviert und begeistert sind, für ihren Job brennen und ihr Bestes für die Schüler:innen geben wollen – auch unter miesen Bedingungen.

In den Sommerferien zittern

Wie kann es sein, dass diese Lehrkräfte vom Regierungspräsidium mit der Aussage abgefertigt werden, dass im gesamten Regierungspräsidium Karlsruhe keine einzige feste Stelle für Sonderpädagog:innen über das Listenverfahren vergeben wird? Dass deren erster Schritt nach der Zeugnisverleihung der Gang zur Arbeitsagentur ist, dass sie in den Sommerferien zittern müssen, ob sie eine Krankheitsvertretung ergattern können, so dass zumindest der Lebensunterhalt für das nächste Schuljahr gesichert ist – selbstverständlich nur bis zu den Sommerferien, dann geht der ganze Spaß von vorne los.

Ist es da unverständlich, dass viele dem Dienstherren Baden-Württemberg den Rücken kehren und sich in anderen Bundesländern oder im Privatschulsektor umschauen? Schön und gut, nur so wird der Lehrermangel in Baden-Württemberg auch in vielen Jahren noch ein Thema sein. Liegt dem Land so wenig daran, seine selbst ausgebildeten Lehrkräfte zu halten? Hält das Land es wirklich für eine gute Strategie, im Bildungssektor einzusparen? Ist es nicht wichtig genug, unseren Kindern und Jugendlichen eine stabile Basis mitzugeben?

Besonders den Kindern und Jugendlichen an den Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, die häufig nicht den familiären Hintergrund mitbringen, der ein solches Versagen des Bildungssystems auffangen könnte geschweige denn eine Elternlobby, die für die Rechte ihrer Kinder einstehen kann. Es gehört viel dazu, in einem solchen System nicht zu verzagen und den Job weiterhin mit Freude und Motivation auszuführen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3711dQB