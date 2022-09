Lebensmittel befreien

Zum Thema Preissteigerungen:

Die Armut wird immer größer, weil jetzt alles teurer wird. Deshalb sollten für Lebensmittel des täglichen Bedarfs, wie Gemüse, Obst, Backwaren und so weiter, die Mehrwertsteuer abgeschafft werden, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Das Gleiche sollte auch für Energie, wie Strom, Gas, Benzin, Diesel und Fernwärme, gelten. Die Energiepreise sind bereits jetzt ins Unermessliche gestiegen und ein Ende ist nicht absehbar. Das würde den Bürgern zumindest eine Entlastung bringen.

Wegen der Ölkrisen in den 1970er Jahren gab es Sonntagsfahrverbote. Soweit möchte ich nicht gehen. Aber es wäre sicherlich eine Überlegung wert, darüber nachzudenken, wie jeder Einzelne nach seinen Möglichkeiten Energie einsparen kann (öffentlichen Nahverkehr nutzen, Standby-Modi vermeiden, Temperaturen in der Wohnung absenken, und so weiter). Das würde dem Geldbeutel und der Umwelt guttun.

Die 734 Abgeordnete des übergroßen Deutschen Bundestages belasten den Bürger, da diese aus den Steuermitteln finanziert werden und zudem zahlreiche Vergünstigungen haben. Sie brauchen sich noch keine so großen Sorgen wegen der gestiegenen Preisen zu machen. Ich habe den Eindruck, dass sie sich auch nicht so richtig in die Probleme von Geringverdienern, Rentnern, Studenten, Arbeitslosen und so weiter hineinversetzen können, welche nicht mehr wissen, wie sie die enormen Preissteigerungen stemmen können und sollen. Es sind dadurch ganze Existenzen bedroht.