Zum Thema Wahlrecht mit 16:

Was muten wir eigentlich unseren Kindern noch alles zu? Abgesehen davon, dass den Eltern mehr und mehr Verantwortung aus der Hand genommen wird, indem Kitas und Schulen als Ersatzeltern herhalten müssen, sollen die Kinder nun im Tourboprop auf ein Wahlrecht mit 16 Jahren katapultiert werden! Ach so, stimmt ja, es sind Stimmenfänger, volkstümlich genannt Politiker, denen die Last der Bürde wohl schnuppe ist.