Zum Artikel „Ganz neue Rolle für Theaterfrau“ vom 10. Januar:

In dem genannten Artikel geht es ja um eine bekannte Ladenburgerin, die einem ursprünglich zu leichtem Igel das Überleben und Überwintern ermöglicht. Im letzten Absatz gibt eine andere, ungenannt bleiben wollende Igelexpertin Tipps, den Garten igelgerecht zu gestalten.

Diese Tipps möchte ich um einen wichtigen Aspekt ergänzen. Igel brauchen auch Bewegungsfreiheit von Garten zu Garten. Aber immer mehr Gartenbesitzer*innen schotten ihre Gärten mit bis so dicht an den Boden reichenden Zäunen ab, dass für Igel kein Durchkommen ist. Hier wäre es sehr gut, solche Zäune entweder gar nicht zu bauen oder wenigstens an mindestens zwei Stellen eine ausreichend große Lücke zu schaffen.

In Großbritannien gibt es schon länger eine entsprechende Initiative für sogenannte „Hedgehog Highways“. Ein Argument, das ich öfter höre, ist, dass man mit diesen dichten Zäunen Ratten fernhalten wolle. Dazu ist zu sagen, dass Ratten auch relativ hohe Zäune relativ locker überwinden können. Also liebe Gartenbesitzer*innen, lasst die Igel herein, da werdet ihr auch kaum noch Probleme mit Nacktschnecken haben.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3tDQsjF