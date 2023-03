Läuft genug Grundwasser nach?

Zum Artikel „Der Kampf um unser Wasser“ vom 15. März:

Mannheim leistet sich eine Wasserverschwendung par exellence in der Feudenheimer Au: Der neue Bach mit dem Bachlauf wurde als Renaturierung angepriesen. Renaturierung eines ehemaligen Flusslaufes bedeutet, dass frühere Flächen eines Flusslaufes nachgebildet werden und an den Fluss angebunden sind und einen Zulauf und Ablauf haben. Aktuell besteht dieses System nicht, da von 1790 bis 1795 der Altneckar begradigt und komplett abgetrennt vom Neckar wurde die Au vom Neckar 1927 durch den Neckarkanal.

Nun soll 100 Jahre später wieder ein früherer Zustand hergestellt werden. Da ein direkter Anschluss an den Neckar nicht möglich ist, wird durch Abpumpen vom Grundwasser das Wasser in den Schilfgürtel und den künstlich angelegten Bachlauf zum See an der Aussichtsplattform geleitet und von dort mit Energieaufwand wieder zurück gepumpt. Das heißt, dieser Bachlauf hat weder einen Zulauf noch Ablauf zum Neckar und ist keine „Renaturierung“.

Die langfristigen Folgen sind leicht abzusehen: Ein Teil wird versickern und ein weiterer Teil verdunstet (Nebelbildung) und führt zur Versalzung des Wassers. Daher muss permanent neues Grundwasser hinzugefügt werden. Zur Reinigung des Wassers wurde ein Schilfgürtel angelegt, der das Wasser reinigen soll. Leider ist Schilf nicht in der Lage, Salze herauszufinden, so dass das Wasser immer salzhaltiger wird.

Interessant sind die Zahlenspielereien bezüglich des Wasserbedarfs: In verschiedenen Ausgaben des „MM“ waren Wassermengen von 170 000 bis zu 350 000 Kubikmeter pro Jahr angegeben. Die Zahl erscheint nicht allzu groß, nur kann ich mir einen Kubikmeter schlecht vorstellen, in Liter ist es einfacher: Ein Kubikmeter hat 1000 Liter, das heißt, hier werden im Jahr bis zu 350 Millionen (!) Liter Grundwasser für den Bach abgepumpt.

Trockenheit verstärkt

Eine simple Rechnung zur geplanten Entnahme von Grundwasser: 350 000 Kubikmeter Grundwasser werden aus einer Fläche von rund 3,5 Hektar abgepumpt (rund 35 000 Quadratmeter), daraus ergibt sich, dass pro Quadratmeter und Jahr zehn Meter Wasserhöhe aus dem Grundwasser (dies entspricht 10 000 Liter) abgepumpt wird. Für mich stellt sich als Laie die einfache Frage, läuft denn genügend Grundwasser nach, da Grundwasser durch den Eintrag von Regenwasser lebt und die letzten Jahre in Mannheim pro Quadratmeter es rund 650 Liter Regenwasser gab, das heißt, es wird rund 15 Mal mehr Wasser entnommen, als nachfolgt. Die sich schon im Jahr 2022 angedeutete Trockenheit wird dadurch verstärkt, es ist ein Absterben (vertrocknen) der Fauna zu erwarten.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3TCfxXp