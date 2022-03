Kulturschaffender wird Schädling

Zum Artikel „Anwohner gegen Umbenennung“ vom 21. Februar:

Alexander Kluge schreibt in seinem neu erschienen „Buch der Kommentare“: „Das Ich, das in Frankfurt/Main an einem Februartag 1955 umherirrt und das Ich, das im Januar 2020 – das Grün der Bäume im Park vor meinem Haus vor Augen – vor dem großen, runden Holztisch, der ,Wiege der Texte’, mit Bleistift ausgeruht dasitzt, sind zwei unvereinbar verschiedene Personen. Wir haben allerdings dieselben Fingernägel ...“ So geht mir das mit Hans Pfitzner. Bis zur Auseinandersetzung um die nach ihm benannte Straße in Schriesheim.

Bis dahin war er für mich der Leiter eines Chores, in dem der von mir geschätzte Literaturwissenschaftler Robert Minder (Collège de France) in seiner Straßburger Jugend mitgesungen hat, war er der Musiker, mit dem Albert Schweitzer sich schrieb, den er persönlich kannte und dessen Kompositionen dieser schätzte. Albert Schweitzers (jüdischer) Schwiegervater Harry Bresslau, Professor an der Universität, musste im November 1918 Straßburg innerhalb von 24 Stunden verlassen, denn er sei fanatischer Pan-Germanist. Die Vertreibungsaktion hieß „épuration“ – „Reinigung“ und war eine Orgie finstersten Chauvinismus’.

Da wurde auch Pfitzner innerhalb weniger Wochen vom geachteten Träger des kulturellen Lebens zum Schädling in der dann veröffentlichten Meinung. Was Goethe über die Kirchengeschichte gesagt haben soll: „Ein Mischmasch aus Irrtum und Gewalt“ lässt sich mit gleichem Recht auf die Gesamtgeschichte ausdehnen. Sind wir da gut beraten, wenn wir das Geschäft einer „épuration“ betreiben? An Straßennamen?