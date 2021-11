Zum Thema Bibel in gendergerechter Sprache:

Leute, habt ihr in dieser Zeit keine anderen Sorgen!? – Zusätzlich zu Covid-19 jetzt auch noch die Genderitis! – Wer weiß und verstanden hat, dass in der deutschen Sprache das grammatikalische Geschlecht (Genus) mit dem natürlichen Geschlecht (Sexus) nicht durchgängig übereinstimmt und ein generisches Maskulinum nichts mit dem wirklichen Geschlecht der bezeichneten Person zu tun hat, braucht diesen Unsinn nicht.

Englisch im Vorteil

In meiner Jugend war ich in Berlin die Atze meines jüngeren Bruders. Ja, die Atze ist der ältere Bruder! – Oder war etwa Katharine Hepburn nicht einer der größten Film-Stars des 20. Jahrhunderts? Wie wäre das zu verstehen, wenn ich im zweiten Vers von Psalm 38 lesen müsste: „Herrin, strafe mich nicht in deinem Zorn ...“?

Niemand wird mich daran hindern, auch weiterhin so zu sprechen und zu schreiben, wie es den Regeln der deutschen Sprache entspricht und jeder Mensch guten Willens das auch problemlos verstehen kann. Die Texte bleiben kürzer und leichter verständlich. Wie gut haben es doch die englischsprachigen Länder!

