Kritiker als Lehrmeister

Zum Artikel „Die unerträgliche Leichtigkeit“ vom 11. Mai:

Geben Sie’s zu, Herr Dettlinger, Sie mögen ihn nicht, den Herrn Rizzi Brignoli! Leistet dieser sich doch eine klitzekleine unverschämte Eitelkeit und mag nicht über sein Alter plaudern. Sollte dieser Herr der Nachfolger von Herrn Soddy werden, haben er und das Orchester nichts zu lachen, denn da sitzt Herr Dettlinger mit seinem Metronom im Publikum und passt auf. Und was war das noch mit der Hemiole?

Zwar werden die meisten Leser Herrn Dettlinger ob seines Wissens bewundern, aber verstehen sie ihn auch? Etwas weniger „hochgestreckte Pädagogik-Finger“ täten überaus gut! Und vielleicht käme auch im Orchester Freude auf, wenn besagter Finger öfter unten bliebe. Übrigens hatte ich trotz Tempo 48 – nein, er hat ja Viertel geschlagen, also 144 – einen spannenden, „schönen“ Abend und fühlte mich auf dem „toll bequemen“ Stuhl im Rosengarten – also doch per aspera ad astra – gar nicht wie zu Hause auf dem Sofa. Falls Ratlosigkeit aufkommen sollte, welch ungebildete Leserin da schreibt – sie weiß, was eine Hemiole ist und hat ein Metronom.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3LLhYRW