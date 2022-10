Kritik an der Energiepolitik der Regierung

Zum Thema Energiepolitik:

Es ist ja nun nicht länger zu übersehen, dass die Energiepolitik der Ampel komplett gescheitert ist. Alle Versuche, die Bürger etwas zu entlasten, führen ja nur zu neuen Ungerechtigkeiten. Bedauerlicherweise trauen sich viele Bürger nicht mehr, diese Probleme offen zu kritisieren, da sie ja umgehend mit wirtschaftlichen Nachteilen zu rechnen haben und sofort in die eine oder andere Ecke gestellt werden. Solange die Medien alle Maßnahmen der Regierung gutheißen, wird sich an der weiteren Verschlechterung des gesellschaftlichen Umfeldes nichts ändern.

Denn sie wissen nicht, was sie tun! Unser Wirtschaftsminister sagt: „Wenn beim Gassparen alles gut geht und wir Glück mit dem Wetter haben, dann haben wir eine Chance, gut durch den Winter zu kommen.“ Was ist, wenn wir kein Glück mit dem Wetter haben? Bei einem kapitalen Stromausfall wird es eine sehr große Zahl von Todesopfern geben und viele Milliarden kosten und ist, wie man in der Bundesdrucksache 17/5672 (kann man downloaden) lesen kann, eine unvorstellbare Katastrophe.

Diese Entscheidung der Grünen bedeutet deshalb die Inkaufnahme von Todesopfern und wäre strafbar. Notstromaggregate laufen meist nur 24 Stunden, dann werden als erstes die Patienten in den Intensivstationen der Krankenhäuser sterben. Es ist unglaublich, dass Menschen aus ideologischen Gründen, auch nur die geringste Möglichkeit eines großflächigen Stromausfalls in Kauf nehmen. Das gilt besonders aber für unsere Bundesminister, die geschworen haben, Schaden vom deutschen Volk zu wenden.