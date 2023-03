Kritik an Buga-Seite

Zum Artikel „Start von ,Countdown zur Buga‘“ vom 25. Februar:

Angeregt durch ihren Beitrag „Countdown zur Buga“ vom 25. Februar hätte ich mich gerne über den Veranstaltungskalender der Buga23.de-Seite auf das Buga Programmangebot eingestimmt. Leider bietet die Seite zumindest am PC keinen guten Überblick. Sehr viel Platz wird im oberen Bereich für Buga-Banner und die Filter belegt. Am unteren Rand gehen dann nochmals ein großer Teil für Kontakt, Impressum usw. verloren. Für die Veranstaltungsangebote bleibt nur ein Drittel des Bildschirms. In diesem kleinen Bereich zu scrollen, um sich vom Angebot inspirieren zu lassen, macht keine Laune. Es würde mich sehr freuen, wenn der Webauftritt geändert werden könnte. Vielleicht gibt’s den Veranstaltungskalender ja alternativ auch als pdf-Datei?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3KS2Aq3