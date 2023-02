In der Kommunalpolitik der Stadt Bürstadt gibt es offensichtlich sehr wenig Sensibilität zum Thema Reduzierung des Flächenverbrauchs. Dies haben wir mit Bestürzung und Verwunderung dem Bericht über die Ablehnung der Resolution, hervorgehend aus der Biodiversitätskonferenz Bergstraße, durch den Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität entnommen. Einhausen beispielsweise hatte sich bereits Anfang 2021 dieser Resolution angeschlossen.

Die Mitglieder des Umweltausschusses hätten sich wohl doch einmal vor der Ablehnung der Resolution offenen Auges durch ihre Umgebung bewegen sollen. Es wird eng. Vielen Bürgern ist das bereits bewusst. Das zeigt unsere erfolgreiche Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren zur Verringerung des Flächenverbrauchs aus dem Jahr 2019. Vom großen Zuspruch aus der Bevölkerung waren wir hier nicht überrascht.

Auch an die zurückliegenden Ausweisungen der Stadt, hier zu nennen beispielsweise das Gewerbegebiet Brückelsgraben, mit hohem Flächenverbrauch, vergleichsweise wenig neuen Arbeitsplätzen bei den angesiedelten Logistikern und den vielzitierten hohen, vielleicht im Verhältnis zur verbrauchten Fläche doch eher niedrigen Gewerbesteuereinnahmen, hätte man sich als Entscheidungsträger hier einmal zurückerinnern sollen und müssen.

Unlängst und mit der Offenlegung des Verkehrsrahmenplans für Bürstadt wurden erneut die Planungen zum Zersiedelungsmonster Ortsrandstraße Ost aus bereits angestaubten Schubladen gezogen – mit dem daraus resultierenden enormen Flächenverbrauch und erneuter Zerschneidung der Landschaft. Bürstadt ist bereits jetzt von zwei Bundesstraßen zu 70 Prozent umschlossen. Warum schafft man es nicht, den Verkehr aus Bürstadt über diese Straßen zu leiten? Möglichkeiten gäbe es, einige sind Bestandteil der Resolution. Stattdessen will man lieber neu (ver)bauen.

Hier ist man in Bürstadt gerade nicht auf einem guten Weg, auf dem die im Bericht zitierten Herren Siegl und Bauer sich fälschlicherweise wähnen, sondern auf einem schlechten.

Der Bund jedenfalls gibt vor, den Flächenverbrauch in Deutschland bis zum Jahr 2030 von aktuell 54 Hektar am Tag auf unter 30 Hektar zu verringern. Das hatte das Bundeskabinett bereits 2016 in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt. Bis 2050 strebt die Bundesregierung hier sogar das Flächenverbrauchsziel Netto-Null an.

Davon sollte zumindest Herr Bauer in der Landespolitik schon einmal gehört haben. Flächenverbrauch ist ein schleichendes Phänomen, das von den politischen Entscheidungsträgern offensichtlich nicht wahrgenommen wird beziehungsweise wahrgenommen werden will. Der schnelle Profit mit dem Verkauf der Ackerflächen steht hier über allem. Auch in Bürstadt wird man sich mit der Verringerung des Flächenverbrauchs, trotz der Ablehnung der Resolution, zukünftig und zeitnah auseinandersetzen müssen.