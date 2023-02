Zum Artikel „Von der Front in die Kurstadt“ und zum Debattenbeitrag „Was braucht es für eine einsatzfähige Bundeswehr im 21. Jahrhundert?“ vom 28. Januar:

Eine ganze Seite widmet der „Mannheimer Morgen“ mehr oder weniger unkommentiert dem Tagebuch eines Wehrmachtsoffiziers der 94. Infanteriedivision. Entspannt lächelnd sieht man Wehrmachtsoffiziere auf einem großen Foto von 1940 unter „letzte unbeschwerte Tage“ abgebildet. „Tote gibt es auch hier“, sie werden ungerührt zwischen Alkohol und Striptease platziert. In Stalingrad wird die Division 1943 vernichtet: „mit Wehmut werden die Soldaten angesichts der Gräuel (wessen?) in Russland an die ... Zeit gedacht haben.“ So endet der Artikel, der einen Tag nach dem Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee erscheint.

Passend dazu auf der Gegenseite ein Foto mit Panzern und martialisch aufgerüsteten, schussbereiten Soldaten und dem unsäglichen Satz: „Streitkräfte und wehrtechnische Industrie waren seit jeher Treiber des zivilen Fortschrittes.“

Angesichts des Krieges in der Ukraine, angesichts der Zerstörung und Morde, die die Deutsche Wehrmacht verübt hat, angesichts der vielen bewaffneten Konflikten in der ganzen Welt, ist es mir unerklärlich, wie derart Kriegstreiberei propagiert werden kann.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3x4obDB http://bit.ly/3XPgT2g