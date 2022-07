Kosten verteilen

Zum Artikel „Was jetzt den Versicherten droht“ vom 29. Juni:

Herzlichen Dank an Alessandro Peduto. Auch wenn man es nur zwischen den Zeilen lesen kann. Die Wahrheit ist, dass die sogenannten Volksvertreter nicht die Interessen des Volkes vertreten, sondern die der Privatwirtschaft. Oft übertüncht mit Anschein der Sorge für Arbeitsplätze, der Umwelt und dem Wort Reform. Ich erspare mir und den Lesern, alle Streichungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (KV) als auch in der Rentenpolitik der vergangenen Jahrzehnte aufzuzählen.

Wann endlich begreifen unsere Politiker ihre Verantwortung für das deutsche Volk? Die laufende Bestrafung der gesetzlich Versicherten in KV und Rente hört nicht auf und treibt immer grausamere Methoden von Doppelverbeitragung und Doppelbesteuerung zu Lasten der Arbeitnehmer und Rentner, die immer mehr von der Altersarmut geprägt ist. Die Lösungen liegen offen und müssten endlich vollzogen werden.

Andere Länder können es auch. Unsere Sozialversicherungssysteme müssen endlich von versicherungsfremden Leistungen befreit werden, und alle Bürger müssten endlich diese Kosten übernehmen. Diese Kosten bürdet man aber den Schwächsten auf. Das erinnert mich an die Aussage: Wenn sie (die Bürger) kein Brot mehr haben, dann sollen sie Kuchen essen.

