Zum Kommentar „Ankündigungen reichen nicht“ vom 18. Dezember:

Der „MM“-Redakteur Martin Geiger hat sich in seinen bisherigen Beiträgen immer als Verfechter der sogenannten Energiewende gezeigt. Die Abschaltung des GKM in Mannheim kann ihm nicht schnell genug gehen. Die im „MM“ vorgetragene Behauptung von MVV-Chef Müller, dass die in der Müllverbrennungsanlage erzeugte Fernwärme „grün“, also CO2-frei sei, hat er nicht in Frage gestellt.

Jetzt hat Deutschland plötzlich ein Problem, da es in Sachen Energie von anderen Staaten abhängig geworden ist. Wenn 2022 die letzten Kernkraftwerke vom Netz gehen und bis 2030 die Kohlekraftwerke, dann ist Deutschlands Energieversorgung einseitig abhängig geworden – von Gaslieferungen aus Russland. Dies sei kein weltweites Problem – wie Martin Geiger behauptet –, sondern eine Folge der sogenannten Energiewende, die in dieser Form kein anderes Land der Erde verfolgt.

Dummerweise lässt sich der starke Anstieg der Energiepreise nicht mehr verheimlichen. Bezahlbare Energiepreise sind für jeden Einzelnen wichtig, sind aber auch für die Wirtschaft ein wichtiger Standortfaktor. Diese Erkenntnis scheint jetzt auch bei Martin Geiger angekommen zu sein. Aber er ist immer noch überzeugt, dass an der „deutschen“ Energiewende nicht gerüttelt werden darf, koste es, was es wolle.

Franz Grossmann, Mannheim