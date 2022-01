Konzert fehlt in der „Kultur“

Zum Artikel „Grand Charmeur aus Blittersdorf“ vom 21. Januar:

Es ist offensichtlich, dass sich – wohl nicht nur wegen der Coronapandemie – die Struktur und Berichterstattung des „Mannheimer Morgen“ „angepasst“ wurden. Beispielsweise ist die Kulturberichterstattung in den Stadtteilen immer noch nicht in der Kulturredaktion angekommen. Darüber hinaus ist von dieser Berichterstattung ein gewisses Maß an Sachkenntnis und Aktualität zu erwarten.

Künstler ohne Würdigung

Anlass für diesen Brief, der dies alles widerspiegelt, ist für mich die Berichterstattung über Marcel Adams Konzert im PXdeDome am 4. Dezember. Der Sänger aus Lothringen trat nicht nur mit den bekannten französischen Chansons zusammen mit seinen Musikern auf, sondern auch mit zahlreichen eigenen Werken. Inzwischen ist er übrigens auch im Schatzkistl-Kalender zu finden.

Für die Redaktion wohl immer noch kein Grund, den Künstler im Kulturressort zu würdigen. Die Krönung ist jedoch, über seinen Auftritt in Sandhofen erst in der Ausgabe vom 21. Januar mit einem kleinen Artikel auf den Stadtteilseiten zu berichten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3rS1n6M