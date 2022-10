Kontrolle nötig

Zum Leserbrief „Auch Radfahrer haben Verantwortung“ vom 14.10.:

Vielen Dank, Herr Daub, für Ihren Leserbrief, er spricht mir aus der Seele! Eines haben Sie jedoch vergessen zu erwähnen: das Überqueren des Zebrastreifens in voller Fahrt, vorzugsweise ohne nach links oder rechts zu schauen. Das betrifft alle Altersklassen, besonders aber Schüler bei Schulschluss. Wie die Lemminge stürzen sie sich unbedacht auf den Zebrastreifen in dem „Wissen“, im Recht zu sein. Aber: Radfahrer müssen am Zebrastreifen absteigen und sich wie „richtige“ Fußgänger verhalten, indem sie ihr Rad über den Zebrastreifen führen! Hier wäre Aufklärung (oder gelegentliche Kontrolle) durch die Polizei oder die Schulen wirklich nötig!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3CHy9gx