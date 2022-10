Konstrukt gefährdet

Zum Thema Nato-Atommanöver:

Diesen Leserbrief hatte ich im Mai geschrieben, aber nicht abgeschickt. Er schien mir damals dann doch zu gewagt. Jetzt ein paar Eskalationsstufen höher finde ich ihn angemessen!

Der Rote Knopf steht nicht mehr im Schrank, wo er die letzten 30 Jahre weggestellt war. Seit Februar steht er jeweils auf den Schreibtischen der Russen und der Amerikaner. Wehe, wenn einer aus Versehen, Frust, Stress, Unfähigkeit oder Übermut einen Aktenordner darauf fallenlässt. Kommentatoren sagen: Die Abschreckung funktioniert, keine Gefahr! Aber Abschreckung ist nicht gleich Abschreckung! Seit kurzem funktioniert sie in einem hochgefährlichen Umfeld, das bleiben wird, selbst nach einem Waffenstillstand oder was immer da in der Ukraine kommt. Echte Entspannung jedenfalls ist für viele Jahre abgesagt.

Demokratien in der Minderheit

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kultur „Vom Fußball können wir in der Kunst einiges lernen“ Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview Warum für Comedy-Star Ingmar Stadelmann ein Witz nie das Problem sein kann Mehr erfahren

Wie lange kann man hohes Risiko gehen, ohne den Extremfall auszulösen? Antwort: Nur eine Frage der Zeit! Je höher das Risiko umso kürzer die statistische Zeit bis es unweigerlich passiert? Irgendwann kommt tatsächlich die technische Fehlfunktion, die nervösmachende Informationslücke, die für Momente verlorene Übersicht, der Schritt zuviel den irgendjemand macht oder ein anderer „schwarzer Schwan“ (...Organisation, Alarmstrukturen der russischen Atomstreitkräfte ... mittelmäßig wie die der Panzer?). Auch der oft herangezogene, nur „überstandene“ Kalte Krieg hatte eine Reihe von gefährlichen Momenten und damals war die Welt „noch überschaubar“.

Gerade kommt eine Bertelsmann Studie heraus: Auf unserem Planeten sind wir, die – echten!? – Demokratien zur Minderheit geworden. Autokratien sind in der Mehrheit. Können wir es uns wirklich leisten, vehement und auf allen Handlungsebenen, von den ganz großen Fragen bis zu den kleinsten Details, auf unsere westlichen Werte zu pochen, wenn dadurch mühsam erreichte Konstrukte mit der leider nun mal multipolaren Welt gefährdet werden?

Diese anderen politischen Kräfte kann man nicht einfach links liegenlassen!