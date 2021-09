Schön für diese privilegierten Menschen, die auch nach dem Erreichen des Rentenalters noch so voller Tatendrang sind. Dann bin ich mal gespannt auf den Bericht über zum Beispiel Bauarbeiter, Müllwerker, Altenpfleger, Paketzusteller, die froh sind, in den verdienten Ruhestand zu kommen. Oft ohne auskömmliche Bezüge. Die sind dann schon körperlich nicht mehr in der Lage, Geld dazu zu verdienen.