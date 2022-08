Könnte man es nicht so lassen?

Zum Thema Straßenumbenennungen in Rheinau:

Nun sind sie da, die Zusatzschilder für unsere „belasteten“ Straßennamen. Hübsch sind sie geworden. Vielleicht ist die Schrift etwas klein, aber mit etwas Mühe kann man den Erläuterungstext schon lesen. Auf einem Schild, das aussieht wie ein gewöhnliches Straßennamensschild, wird in fünf Zeilen die historische Nichteignung des Namenspaten weiß auf Blau beschrieben. In meinen Augen eine akzeptable Lösung – könnte man das nicht dauerhaft so lassen? Dann könnten die Rheinau-Südler ihre Straßennamen behalten und jeder kann nachlesen, dass eine Ehrung dieses Namenspaten nach heutigen Moralmaßstäben nicht mehr in Frage käme.

Das hoffe ich zumindest und wenn sich die Stadtverwaltung nicht den Vorwurf der Verschwendung von Steuermitteln gefallen lassen muss, dann sollte auch sie dies als dauerhafte Lösung ansehen. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Verwaltung nicht nur die Zusatzschilder – wie vom Gemeinderat gewünscht – neu angebracht, sondern auch die bisherigen Straßennamensschilder der belasteten Namenspaten durch neue (!) ausgetauscht hat. Ich weiß jetzt nicht, was so ein Straßenschild kostet, billig wird es wohl nicht sein. Aber wenn man vorhat, in zwei Jahren die vier Straßen umzubenennen, ersetze ich doch nicht kurz vorher das alte durch ein neues. Das alte hätte auch noch zwei Jahre länger durchgehalten. So was nenne ich Vergeudung von Steuermitteln.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ukraine-Krieg Die Angst um die Angehörigen in der Ukraine Mehr erfahren

Angesichts unserer maroden Straßen in vielen Teilen der Stadt blutet mir das Herz, wenn ich solch eine Verschwendung mitbekomme. Aber ich weiß, das bleibt ein Traum: Die Umbenennung ist beschlossene Sache. So bleibt uns nur unsere letzte Hoffnung, dass die Stadtverwaltung und unsere „Volksvertreter“ im Gemeinderat wenigstens einmal dem Mehrheitswillen der Bürger vor Ort folgen und keine neuen Forschernamen, sondern unverfängliche Seennamen auswählen wird.