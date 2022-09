Zum Kommentar „USA erwarten mehr“ vom 14. September:

Dass die USA mehr Aufwendungen von Deutschland für die Ukraine erwarten, muss nicht verwundern; sie haben die meisten Vorteile aus einem möglichst langfristig schlechten Verhältnis zwischen Russland und Deutschland.

Ich bin zwar kein SPD-Wähler, unterstütze aber die Haltung von Bundeskanzler Scholz voll und ganz und hoffe, dass es ihm gelingt, seine Linie in der gegenwärtigen – an die eines Kreuzzugs erinnernden – Atmosphäre durchzuhalten. Und das auch gegen Bestrebungen in seiner Koalition. Im Kommentar wird darauf hingewiesen, dass auch die USA noch kein den von Deutschland geforderten ähnliches Waffensystem geliefert haben.

Mehr zum Thema Eilmeldung Weißes Haus: USA wird Scheinreferenden niemals anerkennen Mehr erfahren UN-Rede Biden: Russland will Existenzrecht der Ukraine auslöschen Mehr erfahren Krieg in der Ukraine UN-Versammlung: Wenig Bewegung im Schatten der Ukraine Mehr erfahren

Dabei war die Ukraine seit der orangenen Revolution ein amerikanisches Projekt („F**ck the EU“,...). „Nun ist US-Präsident Joe Biden ... niemand, der einen zentralen Partner wie Deutschland öffentlich vorführen würde...“ Hier ignoriert der Kommentator die von Joe Biden auf der Pressekonferenz in Anwesenheit des Bundeskanzlers getätigten Aussagen zu „Northstream 2“. Deutlicher kann man Koch und Kellner kaum darstellen.